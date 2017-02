Trump-besøk satte det britiske parlamentet i fyr

Over 1,8 millioner personer har skrevet under på et opprop som slår fast at USAs president Donald Trump kan få komme til Storbritannia, men ikke på statsbesøk. I motsetning til et offisielt besøk, vil en leder på statsbesøk være dronningens gjest under oppholdet, noe som vanligvis innebærer å bo på Buckingham Palace.

Statsminister Theresa May har allerede invitert Trump på et statsbesøk senere i år. Flere frykter at et slikt besøk vil stille dronningen i forlegenhet.

Labors David Lammy sier han skammer seg over at en person "som synes det er ok å ta noen i skrittet" er invitert på statsbesøk, mens flere andre amerikanske presidenter ikke har fått samme behandling.

– Vi ga ikke Kennedy, Truman eller Reagan samme behandling, men denne mannen ber vi på statsbesøk etter sju dager som president for å fortelle hvor desperate vi er. Det er skammelig, sa Lammy.

Et annet opprop som stiller seg bak statsbesøket har fått 309.000 underskrifter. Oppropet støtter president Trump som "leder av den frie verden", samt understreker ytringsfrihet som en viktig britisk verdi.

Siden 1950-tallet har kun George W. Bush og Barack Obama blitt invitert til statsbesøk til Storbritannia, skriver AP.

