Trump gjør det lettere å utvise papirløse innvandrere

Ifølge New York Times skal alle som har brutt loven utvises. Under Obama-administrasjonen var det først og fremst de som var dømt for alvorlig kriminalitet som ble utvist. Nå vil også papirløse som har gitt myndighetene falske opplysninger eller mottatt sosiale ytelser de ikke hadde krav på, bli utvist.

De nye retningslinjene vil ramme mange med mexicansk bakgrunn som har bodd i USA i lang tid.

Departementet for innenlandsk sikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.

(©NTB)