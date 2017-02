EU frykter at økonomisk ubalanse i Sverige skal smitte over på nabolandene

Svenske boligpriser har bare fortsatt å stige, selv om de allerede er for høye. Samtidig fortsetter svenske husholdninger å ta opp mer gjeld. Det er en skummel oppskrift, advarer EU-kommisjonen i en ny rapport om svensk økonomi.

Faren er det EU-kommisjonen kaller en "uryddig korreksjon" i boligprisene.

Sprekker bobla, kan problemene smitte over på nabolandene fordi svenske konserner er en viktig del av banksystemet i hele Norden og Baltikum, advares det i rapporten.

Tolv i faresonen

EU-kommisjonen la onsdag fram økonomirapporter for samtlige medlemsland unntatt Hellas, som følger et eget kriseprogram.

Konklusjonen er at tolv land er i ubalanse. I seks land – Bulgaria, Frankrike, Italia, Kroatia, Kypros og Portugal – er det snakk om "uforholdsmessig store økonomiske ubalanser". Seks andre – Irland, Nederland, Slovenia, Spania, Sverige og Tyskland – har økonomiske ubalanser som er av en ikke fullt så alvorlig art.

Hovedkonklusjonen er likevel at det går bedre med økonomien i EU nå enn for ett år siden. Finland er nå ute av faresonen.

Samtlige medlemsland i EU er nå i økonomisk vekst, og både sysselsettingen og lønningene er på vei oppover.

"Ikke tilstrekkelig"

EU-kommisjonen advarer likevel medlemslandene mot å hvile på laurbærene. Tvert imot bør medlemslandene bruke anledningen til å gripe fatt i de underliggende problemene.

– De siste tolv månedene har mange EU-land gjort gode framskritt i arbeidet for å svare på nøkkelutfordringer i økonomien. Men det er ennå ikke tilstrekkelig, sier EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

Han er klar på at det fortsatt er mye som kan gå galt.

– Med den store usikkerheten som omgir oss, er én ting sikkert: Utfordringene kan kun overvinnes med besluttsom innsats, sier Moscovici.

Anbefaler nye grep

Svenske banker er solide, men husholdningenes voksende boliggjeld gjør dem sårbare hvis det skulle komme et kraftig fall i prisene, ifølge EU-kommisjonen. Sverige oppfordres nå til å gjøre mer for å hindre at utviklingen løper løpsk.

Lignende advarsler er ikke ukjente i Norge. Også her vokste både boligprisene og gjelden i fjor.

De kraftigste advarslene fra EU-kommisjonen er det Italia som får. Italia har en statsgjeld på mer enn 130 prosent av BNP og må nå ta grep innen april for å få ned gjeldsnivået, kreves det.

Kommisjonens neste steg kan bli å åpne formell sak mot Italia for brudd på reglene for statsgjeld. Skjer det, kan det i ytterste konsekvens bli vedtatt straffetiltak mot landet.

