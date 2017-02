FN kritiserer rettsprosess i Libya

Libya har vært herjet av vold og politisk kaos siden Muammar Gaddafi ble styrtet i et NATO-støttet opprør i 2011. Hans sønn Saif al-Islam og 36 tidligere medlemmer av regimet anklages blant annet for brudd på menneskerettighetene.

Men FNs kontor i Libya og FNs menneskerettighetskontor er ikke fornøyd med rettsprosessen de har vært gjennom. I en fersk rapport vises det både til at de tiltalte har sittet isolert i lange perioder, og at det er kommet anklager om tortur uten at påstandene er skikkelig etterforsket.

Forsvarsadvokatene har dessuten flere ganger hatt problemer med å få møte sine klienter, i tillegg til at det ikke finnes fullstendige rettsreferater.

– Å holde gjerningspersoner ansvarlige for lovbrudd er svært viktig, men de skal holdes ansvarlig som følge av rettssikkerhet og en rettferdig rettssak, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.

– Denne rettssaken var en tapt mulighet til å oppnå rettferdighet og gi det libyske folket en mulighet til å konfrontere og reflektere over handlingene til det tidligere regimet, føyer han til.

FN ber igjen om at Libya overholder sine internasjonale forpliktelser ved å overføre Saif al-Islam til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Libya blir også bedt om å endre landets straffelov, samt garantere at fanger får tilgang til advokat under avhør.

