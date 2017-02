FN tror ikke på gjennombrudd i Syria-samtalene ennå

– Forventer jeg et gjennombrudd? Nei, jeg venter ikke et gjennombrudd, sa de Mistura da han møtte pressen onsdag. Han håper imidlertid at samtalene, som innledes torsdag, vil føre til at partene ønsker å fortsette fredsprosessen slik at det kan bli en slutt på den seks år lange krigen.

Partene i Syria-krigen skulle samme dag ankomme den sveitsiske byen. Ifølge de Mistura har Russland bedt det syriske regimet om å stanse luftangrepene så lenge fredssamtalene varer.

Han mener at andre stormakter bør be opprørerne om å gi noe tilbake, men han nevnte ikke USA spesifikt. Både USA og Tyrkia støtter deler av den syriske, væpnende opposisjonen.

I januar møttes representanter for syriske opprørere og representanter for det syriske regimet ansikt til ansikt for første gang i Kasakhstans hovedstad Astana. Samtalene var arrangert av Russland, Tyrkia og Iran. Møtet endte med at de tre landene, som alle er involvert i konflikten, lovet å jobbe sammen for at våpenhvilen i Syria skal vedvare.

Våpenhvilen omfatter ikke ytterliggående islamistgrupper som IS og Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Den nye runden med fredssamtaler i Genève er blitt utsatt noen dager og skulle egentlig begynt mandag.

(©NTB)