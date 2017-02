HRW: Journalist i Usbekistan løslatt etter 18 års fengsel

Opposisjonstilhengeren Muhammad Bekjanov, som ble fengslet i 1999 og har sonet en av verdens lengste fengselsstraffer som journalist, er løslatt.

Det opplyser Bekjanovs familie til aktivister i Human Rights Watch. Myndighetene har foreløpig ikke bekreftet løslatelsen. Men Bekjanovs datter, som bor i USA, skrev på Facebook at hun var "glad" for at faren ble løslatt, men også "sint" fordi faren "uten grunn har mistet 18 år av livet".

Bekjanov var redaktør for en ledende opposisjonell avis i Usbekistan, da han ble pågrepet og fengslet i 1999 siktet for å ha vært delaktig i en serie bombeattentater. Men hans tilhengere har hele tiden hevdet at saken mot han var iscenesatt for å kneble avisa.

Den tidligere sovjetrepublikken Usbekistan er kjent som et av verdens mest undertrykkende regimer. Løslatelsen av Bekjanov kommer i kjølvannet av at landets mangeårige diktator Islam Karimov døde i september i fjor. I januar ble det kjent at myndighetene i landet har gitt amnesti til nærmere 40.000 straffedømte og varetektsfengslede.

