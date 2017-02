IMF mener gjeldssletting for Hellas er unødvendig

Beskjeden kommer få dager etter at det ble kjent at EU og IMF hadde blitt enige om en felles forhandlingslinje overfor Hellas.

– Beløpet må restruktureres. På nåværende tidspunkt er det ikke behov for nedskriving, sa IMF-sjef Christine Lagarde etter et møte med Tysklands statsminister Angela Merkel onsdag.

Lagarde sa også at hun nå har langt mer tillit til at den greske gjeldskrisen lar seg løse.

IMF har tidligere ment at deler av den enorme greske gjeldsbyrden må slettes for at Hellas skal være i stand til å betale den ned og sikre økonomisk vekst. Tyskland har imidlertid holdt fast på at gjeldssletting er uaktuelt.

Den greske regjeringen har i månedsvis vært på kollisjonskurs med de andre eurolandene og IMF om hva som skal gjøres med gjelden og hvilke reformer landet må gjennomføre for at utbetalingen av kriselånene skal fortsette. Hellas gikk mandag med på å diskutere nye reformer for slik å komme seg ut av den fastlåste situasjonen.

I juli forfaller sju milliarder euro i gjeldsinnbetalinger, og Hellas må få utbetalt nye krisemidler fra kreditorene innen da. Hvis ikke, vil landet måtte erklære seg betalingsudyktig, noe som kan bety fritt fall for gresk økonomi.

