Mange flere narko-drap i Mexico i januar

Bakgrunnen for den markante økningen skal være en intern maktkamp i Sinaloa-kartellet, skriver Reuters. Kartellets leder, Capo Guzman, også kjent under tilnavnet "El Chapo", ble utlevert til USA 19. januar. Han sitter for tiden fengslet i New York.

Drapsraten i delstatene Chihuahua og Sinaloa økte med nesten 50 prosent i forrige måned, mens den i Baja California økte med litt under 50 prosent.

Maktvakuumet som har oppstått i "El Chapos" fravær har ledet til en intern maktkamp i narkokartellet og ført til blodige gjengoppgjør nord i Mexico, opplyste landets forsvarsminister Salvador Cienfuegos tidligere denne måneden.

Totalt ble 1.938 drap begått i Mexico i januar, en økning på 34 prosent fra januar i fjor. Da ble 1.442 personer drept.

