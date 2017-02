Politivakt mistenkt for å ha gitt opplysninger om Wilders til kriminell gjeng

Wilders, som ønsker å forby Koranen og stenge moskeer, har mottatt flere drapstrusler og har derfor politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Nå uttrykker han frykt for at han ikke lenger kan stole på den nederlandske sikkerhetstjenesten.

– Hvis jeg ikke lenger kan stole blindt på at sikkerhetstjenesten beskytter meg, kan jeg ikke lenger fungere. Dette er uakseptabelt, skriver Wilders på Twitter.

I fjor ble Wilders dømt for diskriminering og hatefulle ytringer etter at han under et politisk møte lovet å sørge for at det ble færre marokkanere i Nederland. Under møtet ropte publikum slagord mot marokkanske innvandrere. Så sent som lørdag kalte den antiislamske politikeren marokkanere for "avskum" under et valgmøte.

Wilders leder partiet PVV, som ifølge meningsmålingene ligger an til å bli største parti med rundt 17 prosents oppslutning i valget 15. mars.

Mannen som er pågrepet, har hatt god oversikt over hvor politikeren befant seg og hvilke planer han hadde. Men det er ikke klart hva slags opplysninger han er mistenkt for å ha gitt videre til den kriminelle gjengen.

