Tysk politi undersøker meldinger om skoleangrep

Et stort antall polititjenestepersoner er på stedet etter at det har kommet meldinger om et angrep på en høyskole i byen onsdag, opplyser polititalsmann Marcel Dilling.

Så langt er det ikke funnet noe som tyder på at det er en angriper på skolen eller at noen er blitt skadd, ifølge Dilling.

– Men vi kan ikke utelukke noen ting på dette tidspunktet, sier polititalsmannen. Politiet fortsetter sitt arbeid på stedet.

Studentene er bedt om å låse seg inne og det har sirklet et politihelikopter over skolen.

Han har foreløpig ikke ytterligere informasjon om hendelsen.

Tyskland har hatt flere skyteepisoder ved skoler de siste årene. I 2009 skjøt og drepte en 17 år gammel elev 15 personer før han tok sitt eget liv i byen Winnenden.

(©NTB)