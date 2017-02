EU slår alarm om antibiotikaresistent salmonella

– Det er spesielt bekymringsfullt at noen helt vanlige typer salmonella hos folk viser ekstremt omfattende multiresistens mot legemidler. Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens, sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen. Han sier det nå er viktig å sørge for at legemidlene fortsetter å virke.

En ny rapport fra ECDC og EUs vitenskapskomité for mattrygghet EFSA viser at i nær 30 prosent av tilfellene der pasienter utviklet sykdommer som følge av salmonellainfeksjoner i 2015, var bakteriene multiresistente, altså resistente mot flere typer antibiotika samtidig. Bakteriestammen som forårsaker matforgiftning og tyfoidfeber var multiresistent i over 80 prosent av tilfellene, skriver avisen.

EUs kommissær for helse og matsikkerhet, Vytenis Andriukaitis, sier EU-kommisjonen igangsetter tiltak mot resistensspredning i sommer.

