Lave forventninger til nye Syria-samtaler

Samtalene starter torsdag, ti måneder etter at partene sist gang møttes i den sveitsiske byen. Kvelden før sa syrisk opposisjon at de ønsker å møte Assad-regimets representanter ansikt til ansikt.

– Vi ønsker direkte forhandlinger. Vi vil ikke ha forhandlinger i separate rom, slik som i de forrige rundene, sier Salim al-Muslat, talsmann for opposisjonens forhandlingskomité.

Under tidligere samtaler i Genève har FNs Syria-utsending Staffan de Mistura gått fra rom til rom og drevet skytteldiplomati mellom partene.

Torsdag vil han gjøre et nytt forsøk på å bringe partene nærmere hverandre, men han tror ikke på noe gjennombrudd ennå. Målet er først og fremst å skape momentum for videre samtaler, slik at begge parter er villige til å delta i diskusjoner om en overgangsregjering, ny grunnlov og valg.

– Forventer jeg et gjennombrudd? Nei, jeg venter ikke et gjennombrudd, sa de Mistura da han møtte pressen onsdag.

Motstandere

Han erkjente samtidig at det er aktører som ønsker å ødelegge prosessen, men uten å peke finger mot noen av de krigførende partene. Måten å minske deres innflytelse på, er å skape fremdrift i de politiske samtalene, mener han.

Ifølge de Mistura har Russland bedt det syriske regimet stanse luftangrepene så lenge fredssamtalene varer, og han mener at andre stormakter nå bør be opprørerne gi noe i gjengjeld. Både USA og Tyrkia støtter deler av den syriske, væpnende opposisjonen, men han nevnte ingen land spesifikt.

Møttes i Astana

I januar møttes representanter for syriske opprørere og representanter for det syriske regimet ansikt til ansikt for første gang i Kasakhstans hovedstad Astana. Samtalene var arrangert av Russland, Tyrkia og Iran. Møtet endte med at de tre landene, som alle er involvert i konflikten, lovet å jobbe sammen for at våpenhvilen i Syria skal vedvare.

Våpenhvilen omfatter ikke ytterliggående islamistgrupper som IS og Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria. Selv om det er blitt roligere på bakken, er det også registrert en rekke brudd.

Den nye runden med fredssamtaler i Genève er blitt utsatt noen dager og skulle egentlig begynt mandag.

(©NTB)