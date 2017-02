Somalia får norsk statsminister

Khaire (49) ble utnevnt torsdag av den nye somaliske presidentenMohamed Abdullahi Mohamed. Den nye statsministeren har både norsk og somalisk statsborgerskap.

Tidligere har Khaire vært regiondirektør for Flyktninghjelpen for Afrikas Horn. Han har også vært en av sjefene for oljeselskapet Soma Oil Gas.

Khaire er født i Somalia og kom som flyktning til Vestre Slidre i Valdres som 21-åring, skriver VG. Senere studerte han i Oslo. I 2006 fikk han stillingen som regiondirektør i Flyktninghjelpen.

President Mohamed vant valget i Somalia tidligere denne måneden og ble tatt i ed onsdag. I likhet med Khaire har han bakgrunn fra utlandet, og han har både amerikansk og somalisk statsborgerskap.

Somalia har vært rammet av konflikt og kriser i flere tiår, og ingen regjering har kontrollert hele landet siden begynnelsen av 1990-tallet. Fortsatt utgjør den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab en stor trussel. I tillegg står landet på randen av det som kan bli en alvorlig sultkatastrofe som følge av tørke og konflikt.

