Svenskekongen forsvarer pressen

I et intervju med Sydsvenskan torsdag sier han at det er behov for seriøse medier som kan håndtere kildekritikk. Men han understreker at det er viktig for bildet av Sverige at det fortelles om mer enn vold og drap.

– Det er viktig at man også gir gode eksempler. Det er meget god utvikling og god forskning, som vi ikke engang kjenner til her i Sverige. På høyskolen i Malmö gjøres det for eksempel mye god forskning om integrasjonsspørsmål, sier kongen.

Intervjuet er gjort etter at Sverige har fått oppmerksomhet verden over som følge av at USAs president Donald Trump trakk fram Sverige som et negativt eksempel på hvordan det går når innvandringen er stor.

Trump så ut til å referere til en konkret hendelse som hadde skjedd i Sverige kvelden før, men det viste seg senere at han snakket om en TV-reportasje på Fox News. Senere har svenske medier faktasjekket reportasjen og funnet en rekke feil og overdrivelser.

Men ikke alle svensker er uenige med Trump. I et innlegg i Wall Street Journal torsdag skriver lederne i det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna at "Trump har rett".

– Han forstår situasjonen. Sverige har siden 2014 tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land. 80 prosent av dem som kom i 2015, hadde ikke pass eller ID. Flertallet kom fra muslimske land, skriver de og kobler i likhet med Trump innvandringen til sosial uro, opptøyer og kriminalitet.

(©NTB)