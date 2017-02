Trump går tilbake på beskyttelse av transkjønnede elever

Som ventet har USAs nye president opphevet retningslinjer som sikret transkjønnede elever retten til å selv velge toalett og garderober. Det kommer fram i en felles uttalelse fra justis- og utdanningsdepartementene.

Talsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten og skoledistrikt å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde for elevenes valg av doavlukke, uten at føderale myndigheter blander seg inn.

– Dette er en sak som best løses på delstatlig og lokalt nivå, sier utdanningsminister Betsy DeVos.

Direktiv fra Obama

I et brev sendt til landets offentlige skoler begrunner Trumps administrasjon beslutningen med at det tidligere direktivet skapte forvirring, som igjen førte til rettssaker.

Barack Obama ga i mai beskjed om at alle skoler skal la transkjønnede benytte de toalettene som stemmer overens med det kjønnet de identifiserer seg med, ikke det kjønnet de er født med.

Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.

Demonstrasjoner

Motstandere av Barack Obamas direktiv mener at regjeringen gikk for langt i vedtaket, som de mener truer andre skoleelevers privatliv og trygghet. Men tilhengere av direktivet sier det beskytter elever mot diskriminering.

Onsdagens beslutning har allerede utløst nye protester mot Trump og hans politikk. Flere hundre var samlet foran Det hvite hus i Washington D. C. for å vise sin misnøye. Mange viftet med regnbuefargede flagg og sang "ingen hat, ingen frykt, transkjønnede er velkomne her".

I fjor var det store demonstrasjoner i delstaten South Carolina, som var den første staten som tvang transpersoner til å velge toalett etter deres biologiske kjønn. Saken fikk blant annet musikere som Bruce Springsteen og Bryan Adams til å avlyse konserter i delstaten i protest.

Rundt 150.000 unge personer, 0,7 prosent av dem mellom 13 og 17 år, identifiserer seg som transkjønnet i USA, viser en studie fra Williams Institute.

