Tyrkiskstøttede opprørere sier de har kontroll i syrisk grenseby

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder også at tyrkisk-støttede opprørere har inntatt sentrum i byen.

– Vi meddeler at al-Bab er fullstendig frigjort og at vi nå rydder miner i boligstrøkene, sier Ahmad Otman, leder for Sultan Mourad-opprørerne. To andre opprørsgrupper sier også at byen er erobret.

Men eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier IS fortsatt er til stede i deler av byen, og at opprørerne kontrollerer under halvparten.

Al-Bab ligger bare 25 kilometer sør for grensen til Tyrkia. Det har vært harde kamper i byen denne måneden, der også tyrkiske styrker har vært involvert for å drive ut IS og unngå at kurdiske opprørere overtar byen. IS inntok al-Bab i 2013.

Ifølge SOHR er mer enn 400 sivile drept i det tyrkiske bombardementet av al-Bab siden november. Hundrevis av opprørere skal være drept i kampene, i tillegg til flere titalls tyrkiske soldater. Tyrkia hevder også å ha drept hundrevis av IS-medlemmer, men tallene lar seg ikke bekrefte fra uavhengig hold.

Hvem som ender opp med å kontrollere al-Bab når IS er drevet ut av byen, gjenstår å se. De tyrkiskstøttede opprørerne er ikke nære venner av president Bashar al-Assads regime, og de syriske regjeringsstyrkene kommer neppe til å godta at en ny opprørsgruppe tar kontroll.

