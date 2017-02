Wilders unngår offentligheten etter sikkerhetsalarm

Politimannen er mistenkt for å ha lekket informasjon om Wilders til en kriminell gjeng der medlemmene har marokkansk bakgrunn.

"Svært urovekkende nyheter. Frihetspartiet innstiller inntil videre alle offentlige aktiviteter inntil alle fakta i forbindelse med etterforskningen er kjent", skriver Wilders på Twitter.

Nederland holder valg på ny nasjonalforsamling om drøyt tre uker. Det høyrenasjonalistiske og antiislamske Frihetspartiet ligger an til å bli landets største parti, ifølge meningsmålinger.

Wilders er tidligere dømt for rasisme mot Nederlands marokkanske minoritet etter at han under et politisk møte lovet publikum å sørge for at det blir færre marokkanere i landet. Han har også gått hardt ut mot tyrkere.

Wilders er blitt drapstruet en rekke ganger og har politibeskyttelse 24 timer i døgnet.

