Britene vurderer "massesterilisering" av gråekorn

Landbruksdepartementets direktorat for dyre- og plantehelse sier fredag at myndighetene undersøker om det er gjennomførbart å fôre de smittebærende gråekornene med prevensjonsmidler. I første omgang skal de nå utvikle et "passende åte", heter deti en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

Avisa The Times hevder at prevensjonsmiddelet kan komme til å bli skjult i sjokoladepålegg og at metoden kan redusere gråekornbestanden med over 90 prosent fra dagens 3,5 millioner.

Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år. Ekornet finnes nesten bare igjen i nordlige England, Skottland og Irland og teller bare anslagsvis 140.000 dyr.

Gråekronet, som opprinnelig hører hjemmet i Nord-Amerika, ble første gang innført i Victoriatiden, men bestanden vokste raskt og fortrenger de vanlige ekornene. Gråekorn utgjør en konkret fare fordi de sprer en sykdom som ikke rammer dem selv, men tar livet av andre ekorn.

