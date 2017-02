Irakisk general: – Har gått inn i Vest-Mosul

Generalløytnant Sami al-Aridhi sier fredag at styrkene har gått inn i et boligområde i den vestlige delen av byen. I tillegg har de tatt kontroll over en militærbase og en landsby sørvest for byen.

Dette er første gang regjeringsstyrkene skal ha gått inn i Vest-Mosul siden offensiven for å gjenerobre den IS-kontrollerte storbyen begynte i fjor.

