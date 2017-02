Kjønnsnøytralt toalett tilgriset med hakekors på skole i USA

Ledelsen ved den anerkjente kunsthøyskolen Rhode Island School of Design gransker funn av et hakekors malt med avføring på et kjønnsnøytralt toalett.