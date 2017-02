Nervegift funnet på Kim Jong-nams ansikt

Nervegiften ble funnet ved å ta prøver fra ansiktet og øyene til Kim Jong-nam, som ble angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar.

De foreløpige analysene har identifisert stoffet til å være nervegiften VX, ifølge en pressemelding fra politiet.

Ifølge de amerikanske smittevernsmyndighetene er VX den kraftigste av alle nervegifter. Den eneste kjente bruken av stoffet er i kjemisk krigføring, og det klassifiseres som et masseødeleggelsesvåpen av FN.

Giftdrap

45 år gamle Kim Jong-nam var halvbror til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han døde kort tid etter at to kvinner gikk bort til ham og smurte ham i ansiktet eller sprayet ham med en ukjent væske.

Overvåkningsbilder viser at han kort tid etter angrepet tilkalte betjeningen på flyplassen som senere ringte en ambulanse. Han døde på vei til sykehus.

Politiet har tidligere sagt at de tror det dreier seg om et giftdrap.

Så langt er fire personer pågrepet, og politiet sier at de ønsker å avhøre to til. En av dem er ansatt på Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur, og den andre jobber for et nordkoreansk flyselskap.

Nord-Korea beskyldes

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet. Dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter, som har beskyldt Malaysia for å samarbeide med "fiendtlige styrker" i etterforskningen. Malaysia har som svar på dette tilbakekalt sin ambassadør fra Nord-Korea.

Den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur har også avvist politiets teori om at kvinnene drepte Kim Jong-nam ved å smøre gift i ansiktet hans. Ambassaden mener det virker usannsynlig at kvinnene hadde gift på hendene.

– Hvordan er det da mulig at disse kvinnene fortsatt er i live, skrev ambassaden i en uttalelse onsdag, og ba om umiddelbar løslatelse av de "uskyldige kvinnene".

(©NTB)