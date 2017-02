Nervegift funnet på kroppen til Kim Jong-nam

Foreløpige analyser har identifisert giftstoffet som nervegiften VX, ifølge en pressemelding fra politiet.

Nervegiften ble funnet ved å ta prøver fra ansiktet og øyene til Kim Jong-nam, som ble angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar.

45 år gamle Kim Jong-nam var halvbror til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han døde kort tid etter at en kvinne gikk bort til ham og smurte ham i ansiktet eller sprayet ham med en ukjent væske.Politiet har tidligere sagt at de tror det dreier seg om et giftdrap.

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet. Dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter, som har beskyldt Malaysia å samarbeide med "fiendtlige styrker" i etterforskningen. Malaysia har som svar på dette tilbakekalt sin ambassadør fra Nord-Korea.

