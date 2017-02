– Kvinne fikk 750 kroner for attentatet mot Kim Jong-nam

To kvinner er mistenkt for å ha angrepet den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror Kim Jong-nam på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur.

Den ene av kvinnene, en indonesisk statsborger, har i avhør sagt at hun trodde det dreide seg om deltakelse i en spøk som del av et realityprogram på fjernsyn.

Indonesias viseambassadør til Malaysia, Andriano Erwin, hevder lørdag at hun fikk 90 dollar, tilsvarende 750 kroner, for å utføre handlingen. Etter å ha møtt 25-åringen i varetekt i Kuala Lumpur, gjentar han kvinnens tidligere påstand om at hun ble lurt til å delta i attentatet.

Nervegift

Ifølge malaysisk politi påførte 25-åringen nervegiften VX i Kim Jong-nams ansikt, midt blant andre passasjerer på flyplassen 13. februar. Overvåkingskameraer viser henne sammen med en annen kvinne, som er identifisert som en vietnamesisk statsborger og også er også i politiets varetekt.

Også hun trodde hun var del av en skøyerstrek, opplyser Vietnams utenriksdepartement etter at en representant fra ambassaden i Malaysia besøkte henne i fengsel.

45 år gamle Kim Jong-nam døde kort tid etter giftangrepet. VX er en nervegift som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen. Kun en tredels dråpe er nok til å drepe et menneske.

Diplomat kan bli pågrepet

Malaysisk politi mener de mistenkte må ha visst hva de gjorde, og eksperter har uttalt at kvinnene må ha tatt forholdsregler for å sikre at nervegiften ikke tok livet av dem selv.

To andre personer er også pågrepet i saken, og malaysisk politi ønsker å avhøre ytterligere to personer – en ansatt ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur og en ansatt i et nordkoreansk flyselskap.

Lørdag varsler malaysisk politi at de vil utstede en arrestordre mot den nordkoreanske diplomaten dersom han nekter å samarbeide med etterforskerne.

Diplomatisk krise

Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea, som regnes som hovedmistenkt i attentatet.

Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske våpenet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.

Saken kan få brede geopolitiske følger. USA har som følge av opplysningen avlyst et planlagt møte med nordkoreanske diplomater i New York, ifølge amerikanske aviser.

Det uformelle møtet skulle ha funnet sted neste uke, men utenriksdepartementet har nå besluttet å nekte visum for diplomatene fra Pyongyang, skriver Washington Post.

Lørdag ble det også kjent at malaysisk politi har beordret søk etter giftige kjemikalier på flyplassen i Kuala Lumpur. Søket starter søndag, 13 døgn etter at Kim Jong-nam angivelig ble drept med nervegiften.

