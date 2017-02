Mubaraks stabssjef frikjent i Egypt

Zakaria Azmi ledet Mubaraks stab i presidentpalasset i 22 år. Lørdag ble både Azmi og hans svigerbror Gamal Halawa frikjent for flere tiltalepunkter i en straffedomstol i Kairo.

I 2012 ble Azmi dømt til sju års fengsel og beordret til å betale en bot på drøyt 16 millioner kroner etter at han ble kjent skyldig i å ha beriket seg ulovlig på sine offentlige embeter. Ett år senere beordret domstolen at rettssaken skulle holde på nytt.

De fleste av tjenestemennene fra Mubaraks regime er blitt frikjent de siste årene. Etter at tidligere hærsjef Abdel Fattah al-Sisi kuppet makten i 2013, har myndighetene forsøkt å løse de fleste korrupsjonssaker via tilbakebetalinger i stedet for rettsprosesser.

Mubarak, som ble styrtet i en folkeoppstand i 2011 etter 30 år ved makten, er sammen med sine to sønner dømt til tre års fengsel for underslag. 2. mars skal landets øverste ankedomstol etter planen avsi rettskraftig kjennelse i en annen sak, der Mubarak er tiltalt i forbindelse med demonstranter som ble drept mens han var president.

