Syria: – 42 drept i angrep mot sikkerhetsstyrker i Homs

– Angrepene rammet hovedkvarterene til de statlige sikkerhets- og etterretningsstyrkene i to sentrale områder av Homs, sier Rami Abdulrahman, leder forden London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights,til AFP.

De to bygningene ligger 2 kilometer fra hverandre, i de tungt bevoktede bydelene Ghouta og Mahatta.

Dødstallet steg utover dagen lørdag, men den endelige oversikten var ved middagstider ennå ikke klar. Ifølge SOHR og statlige medier skal opptil 42 personer være drept, mens det ifølge guvernørkontoret i Homs dreier seg om 32 drepte, i tillegg til 24 sårede.

Syriske sikkerhetsstyrker sperret lørdag formiddag av sentrumsområdet i Homs.

Det syriske regimet har siden mai 2014 kontrollert Homs, som er landets tredje største by. Myndighetene fikk kontroll over byen etter at opprørere gikk med på en avtale i regi av FN. Siden da har situasjonen i Homs fortsatt vært ustabil, med flere bombeangrep. I fjor ble 64 personer drept i et dobbeltangrep i byen.

Tidligere Nusrafronten

Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria, har påtatt seg ansvar for angrepet. Fem av Fateh al-Shams menn utførte angrepet, ifølge en uttalelse fra opprørerne. Meldingen har imidlertid ikke latt seg bekrefte av nyhetsbyrået DPA.

Nyhetsbyrået AFP peker på sin side på at IS kontrollerer store deler av den øde landsbygda øst for byen, og at angrepet har samme kjennetegn som dem IS har pleid å utføre tidligere.

Ifølge SOHRs opplysninger og det statlige nyhetsbyrået SANA var det minst seks angripere som deltok, men SOHR har ingen formening om hvilken gruppering de tilhørte.

– Minst seks angripere sto bak, og flere av dem sprengte seg selv nær hovedkvarterene til den statlige sikkerhetstjenesten og militæretterretningen, sier Abdulrahman til AFP.

Etterretningssjef drept

Den statlige syriske fjernsynskanalen Ikhbariyah melder at Homs-provinsens militære etterretningssjef, general Hassan Daabul, en nær betrodd av president Bashar al-Assad, er blant de drepte.

Angrepet lørdag skjer samtidig som FN forsøker å gjennomføre en ny runde med fredssamtaler i Genève.

Fredag påtok IS seg ansvaret for et selvmordsangrep der minst 77 personer ble drept, 44 av dem sivile, nær byen Al-Bab lenger nord i landet.

Fateh al-Sham og IS er ikke omfattet av den russisk-tyrkiske våpenhvilen som trådte i kraft i desember.

