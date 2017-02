Fem kjørt ned av bil i London

De fem fikk behandling på stedet før de ble sendt med ambulanser til nærliggende sykehus. Skadeomfanget er ukjent, melderBBC.

Bilføreren ble pågrepet på stedet, mistenkt for å ha forårsaket alvorlig skade og for farlig kjøring, opplyser London-politiet, som legger til at det ikke er noen indikasjoner på at hendelsen kan knyttes til terrorisme.

Det var en politimann som ikke var på vakt, som pågrep føreren.

Episoden utspant seg på Bromley Road i Bellingham i bydelen Lewisham like før klokken 8.30 lokal tid søndag morgen.

