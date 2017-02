Mexico lover gjengjeldelse hvis mur-planer gjennomføres

USAs president Donald Trump har varslet at muren skal finansieres med økte importskatter på mexicanske varer.

– Hvis Mexico står overfor dette som en realitet, ikke som en retorisk trussel, er den mexicanske regjeringen nødt til å svare, sier utenriksminister Luis Videgaray i et radiointervju.

Forholdet mellom de to landene har skrantet etter at Trump la fram planene for muren.

Videgaray mener atUSAs planlagte finansieringsmodell vil gå ut over amerikanske forbrukere, som vil få økte priser på en rekke produkter.

I sine mottiltak vil mexicanske myndigheter prøve å ta hensyn til dette.

–Løsningen er ikke å innføre en generell skatt på all import fra USA, fordi det vil gå ut over mexicanske forbrukere. Vi vil gjøre det selektivt, sier han.

