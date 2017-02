Politico: Trumps pressesjef sjekket ansattes telefoner

Politico skriver søndag at Spicer har trappet opp sikkerhetstiltakene med tilfeldige telefonkontroller for å avsløre lekkasjer til mediene.

Flere ikke navngitte kilder forteller til nettstedet at Spicer forrige uke innkalte til et uventet møte på sitt kontor. Der skal Spicer ha uttrykt frustrasjon over at innhold fra private samtaler og møter dukket opp i nyhetsartikler.

De ansatte ble bedt om å legge fra seg telefonene på et bord for å bevise at de ikke hadde noe å skjule, og både private telefoner og jobbtelefoner ble undersøkt, ifølge Politico.

Spicer hadde med seg flere av Det hvite hus' advokater, opplyser de anonyme kildene. Han skal ha advart de ansatte om at bruk av enkelte krypterte mobilapper som automatisk sletter meldinger etter at de er sendt, er lovstridig for presidentens ansatte.

