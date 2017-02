Syrisk opposisjon anklager Damaskus for trenering

Det syriske regimets sjefforhandler, Bashar Jaafari, krevde i helgen at alle parter må fordømme selvmordsangrepet i Homs. Over 40 personer ble drept i to koordinerte selvmordsangrep rettet mot hovedkvarterene til den syriske sikkerhets- og etterretningstjenesten i Homs lørdag.

Opposisjonens hoveddelegasjon, High Negotiations Committee (HNC)i Genève fordømte allerede lørdag selvmordsangrepene i Homs, men mener at Jaafari nå trenerer forhandlingene.

– Jaafari driver trenering. De ønsker ikke å starte den politiske overgangen, sier HNC-talsmann Salem al-Meslet.

Han mener at det eneste ordet regimet kjenner er "terrorisme".

– AKkurat som Jaafari insisterer på at alle må fordømme hendelsen lørdag, krever vi at regimets delegasjon må gi beskjed om at de er forpliktet til en politisk overgang, sier al-Meslet.

Det er første gang på ti måneder at det holdes fredssamtaler i FN-regi i Genève.

