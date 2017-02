16 land skal diskutere TTP-konkurrent

Noen av Asias fattigste land, som Laos og Myanmar, deltar i forhandlingene om Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Det samme er land fra andre enden er skalaen, som Japan og Kina. Også Australia, Brunei, Kambodsja, India, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam deltar i møtene. Samtalene foregår i den japanske havnebyen Kobe.

Netthandel på dagsorden

Delegasjonene skal igjennom 13 punkter fram til fredag, deriblant regler rundt netthandel, ifølgeJapan News, som hevderAustralia, New Zealand og Japan er spesielt ivrige i ønsket om økonomiske reformer. Kina har derimot en mer forsiktig tilnærming, da de frykter hvordan en avtale vil påvirke deres eget hjemmemarked.

Om RCEP blir realisert, vil den nye økonomiske sonen dekke 30 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt, skriver avisa.

Skeptiske amerikanere

RCEP-samtalene har pågått siden 2013, men en rekke uenigheter landene imellom har trukket samtalene ut. En potensielt ny avtale anses som en rival til Trans-Pacific Partnership-samarbeidet (TPP), som Donald Trump trakk amerikanerne ut av kort tid etter at han ble USAs president i januar. TTP, som Kina ikke er en del av, ble ansett som et tegn på amerikanernes økonomiske forpliktelse til regionen under den forrige administrasjonen.

– Vi har diskutert dette lenge. Det vi nå har gjort, er flott for amerikanske arbeidere, sa Trump da han signerte ordren om å trekke landet ut av TTP, tre dager etter han ble innsatt som president.

Det spørs derimot om begge avtalene blir realisert. Japans statsminister Shinzo Abe er blant dem som har sagt at TPP er et verdiløst prosjekt uten amerikansk deltakelse.

