Algerisk politi: Selvmordsangrep avverget

Landets nasjonale politistyrke sier selvmordsbomberen nærmet seg politistasjonen i byen Constantine da han ble skutt.

–En politimann som befant seg foran hovedkvarteret, under en bygning som huser et titall familier, handlet energisk og heroisk etter flere advarsler. Med høy grad av presisjon siktet han seg inn på terroristenes bombebelte, heter det i en uttalelse fra politiet.

En kraftig eksplosjon ble hørt i nærheten av politihovedkvarteret i sentrum av byen ved 21-tiden søndag kveld. To politifolk skal ha blitt såret i eksplosjonen.

Politiet sier påtalemyndigheten har satt i gang en etterforskning av «terrorangrepet». I forrige uke opplyste hæren å ha drept 14 «terrorister», et begrep som brukes om militante islamister i Algerie. Væpnede grupper er aktive sør og øst i landet og retter i stor grad sine angrep mot landets sikkerhetsstyrker.

I 2013 ble fem norske Statoil-ansatte drept i et angrep mot gassanlegget In Aménas øst i Algerie. Til sammen 40 ansatte fra ti land ble drept i aksjonen og den påfølgende militæroperasjonen for å ta anlegget tilbake.

(©NTB)