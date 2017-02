Antatt angriper drept etter bombeeksplosjon i Indonesia

Mannen forskanset seg i en regjeringsbygning etter å ha detonert en mindre bombe i provinshovedstaden Bandung i Vest-Java.

Han forsøkte å tenne på bygningen, og TV-bilder viser en skuddveksling før politiet fikk kontroll over mannen. Konfrontasjonen varte i en times tid, og politiet opplyser at den mistenkte mannen ble såret. Senere kom det melding om at han døde på vei til sykehuset. Ingen andre skal ha blitt påført skader.

– Vi forsøkte å forhandle, men han forsøkte i stedet å tenne på bygningen, sier den lokale politisjefen Anton Charliyan.

Han sier situasjonen er under kontroll og legger til at den mistenkte tilhører «et terrornettverk». Bomben som gikk av i en park i Bandung, skal ha vært laget av en trykkoker. Charliyan sier at mannen i tillegg hadde en ryggsekk med eksplosiver med seg.

Indonesia er det mest folkerike av verdens overveiende muslimske land, og har i mange år hatt problemer med militante islamister. De siste 15 årene har det vært gjennomført en rekke angrep, inkludert bombene på Bali som krevde 202 menneskeliv i 2002. De fleste av ofrene den gangen var turister. Varig press fra myndighetene har svekket de farligste nettverkene, men framveksten til ekstremistgruppen IS har blitt et nytt samlingspunkt for militante islamister i landet. I tillegg har flere hundre reist til Midtøsten for å kjempe med jihadister der. Flere angrep i Indonesia de siste årene har blitt knyttet til IS-sympatisører.

