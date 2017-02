Eksperter: -Jo da, Le Pen kan vinne valget i Frankrike

Før helgen ble det kjent at fransk økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.

En svekket Fillon baner vei for høyrepopulistiske Le Pen, mener franske, politiske tungvektere.

– Jeg tror Le Pen kan bli valgt, sier den tidligere konservative statsministeren Jean-Pierre Raffarin.

Også en annen tidligere statsminister, sosialistiske Manuel Valls, advarer folk mot å tro at Le Pen ikke kan vinne.

Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig. Selv om Fillon ennå ikke har trukket seg, har presset mot ham økt og støtten minket.

Stabil støtte

Meningsmålinger viser at støtten til den 48 år gamle innvandringsmotstanderen og EU-skeptikeren Le Pen har vært stabil de siste 4 årene, og at hun ligger an til å gå videre etter første valgrunde.

Og selv om de fleste meningsmålingene ikke gir henne de beste sjansene til å vinne andre og avgjørende runde, er det nå klart at hun har redusert forspranget til hovedmotstanderne.

Ikke minst kan hun altså takke etterforskningen av Fillon. For selv om Le Pen også er mistenkt for økonomisk misbruk – av partimidler i EU-parlamentet – har disse anklagene ikke svekket støtten til henne.

Macron går tilbake

Den franske sentrumskandidaten Emmanuel Macron har inntil nylig ledet på meningsmålingene, og har vært den kandidaten som har ligget best an til å vinne presidentvalget. Men en meningsmåling søndag viser at han mister støtte.

Macron er blitt kritisert for å være for vag om hvilken politikk han egentlig har tenkt å føre hvis han vinner. Kritikken førte til at han i forrige uke la fram sittøkonomiske program for de kommende fem årene.

– Vi må skape en ny vekstmodell. For å være rettferdig og bærekraftig må den være miljøvennlig og tjene den sosiale mobiliteten, sa Macron.

Meningsmålingen utført av Odoxa-Dentsu Consulting group viser at Macron i dag ville ha fått 25 prosent av stemmene ved første valgrunde, mot Le Pens 27 prosent. Fortsatt ligger han imidlertid an til å vinne overlegent over Le Pen i annen runde.

Første omgang av det franske presidentvalget er 23. april. Dersom ingen kandidat får over 50 prosent, blir det ny valgomgang 7. mai. Da står valget mellom de to som fikk flest stemmer i første runde.

(©NTB)