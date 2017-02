Fire millioner uten rent vann etter flom i Chile

Leire og annen masse har forurenset elven Maipo, som er drikkevannskilde for de fleste husstandene i hovedstaden.

– Det er snakk om 1,45 millioner husstander som blir berørt av at vannforsyningen kuttes, noe som gjøres helt eller delvis i 30 distrikter i Santiago, sier guvernør Claudio Orrego på en pressekonferanse. Han sier kuttet derfor vil påvirke over 60 prosent av 6,5 millioner innbyggerne i byen, rundt 3,9 millioner mennesker.

Stengingen av vannet har ført til at mange har gått med bøtter og dunker til vannkraner som er satt opp av myndighetene flere steder for å avhjelpe situasjonen. Andre strømmet til byens supermarkeder for å sikre seg flaskevann.

– Vi vet ikke når drikkevannet kommer tilbake. Vi kan ikke garantere at forsyningen gjenopptas før forholdene i elven er bedre, sier Orrego.

Restauranter og virksomheter som ikke har drikkevann, har fått ordre om å holde stengt, og starten på det nye skolesemesteret er utsatt med en uke.

Innenriksdepartementet sier fire personer er bekreftet omkommet mens ytterligere seks er savnet i forbindelse med den kraftige nedbøren. Oversvømmelser og broer som er skylt vekk, gjør at 3.300 mennesker er avskåret fra omverdenen.

