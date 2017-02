Irakiske styrker nådde fram til bru i Vest-Mosul

– Irakiske spesialstyrker og føderalt politi har befridd nabolaget Jawsaq og har nå kontroll over den vestlige enden av den fjerde brua, sier general Yahya Rasool, talsmann for styrkenes felles kommandosentral.

– Det betyr at vi har kontroll over begge sider av brua, føyer han til.

"Den fjerde brua" er den sørligste av i alt fem bruer som krysser elva Tigris i Mosul. Ingen av bruene kan imidlertid brukes, ettersom de er ødelagt i bombardement.

Flytebru

Ved å sikre den vestlige siden av brua, vil irakiske styrker få kontroll over elvebredden på begge sider av Tigris. Det vil muliggjøre byggingen av ei flytebru, som så kan brukes som forsyningslinje til Vest-Mosul.

Å få på plass ei slik bru, har vært et viktig mål siden offensiven mot Vest-Mosul startet for en drøy uke siden.

Irakiske regjeringsstyrker gjenerobret for en måned siden den østlige delen av millionbyen etter at den ytterliggående islamistgruppa IS rykket inn i hele byen sommeren 2014. Offensiven, som skjer med støtte fra den amerikanskledede koalisjonen og en rekke militsgrupper, hadde da vart siden 17. oktober.

Så langt har styrkene tatt kontroll over to nabolag i Vest-Mosul. Området er tett befolket, har mange trange gater, og på forhånd har FN og andre hjelpeorganisasjoner uttrykt stor bekymring for hva som vil skje med sivilbefolkningen når kampene når bykjernen.

– Gatekamper

– Gatekampene er intense for dette er befolkede områder. Men våre styrker kjemper dypt inne i den vestlige delen, og fienden er rammet, sier general Rasool.

Ifølge generalen har flere IS-krigere forskanset seg lenger inne i byen.

Hvis irakiske styrker greier å innta Vest-Mosul, vil det være et stort tilbakeslag for IS, som da mister sin siste store bastion i Irak. Det var fra en moské i Mosul av IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i 2014 erklærte et kalifat, som omfattet store landområder både i Irak og Syria. De siste månedene har imidlertid IS' territorium skrumpet vesentlig.

