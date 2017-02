Iransk regissør boikottet seremonien – vant Oscar

Den iranske regissøren fikk prisen for filmen "The Salesman". Farhadi sa lørdag at han ville boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.

En representant for Farhadi tok imot Oscar-statuetten for ham.

Den svenske filmen "En mann ved navn Ove" og danske "Under sandet" var også nominert i kategorien, sammen med "Toni Erdmann" fra Tyskland.

(©NTB)