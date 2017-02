Jean-Marie Le Pen dømt for hatytringer

Kjennelsen falt i en ankedomstolen i Aix-en-Provence mandag og opprettholder dermed kjennelsen som en lavere domstol kom med i 2013, skriver avisen Le Figaro.

Le Pen, som er far til nåværende Nasjonal front-leder Marine Le Pen, ble i 2013 dømt for hatytringer etter å ha sagt at "romfolk har en naturlig lyst til å stjele".

Det var under en pressekonferanse at Le Pen kom med uttalelsen da han sammenlignet romfolk med fugler og henspilte på det franske verbet "voler" som betyr både å fly og å stjele.

Han brukte også ordet "odorante" (illeluktende) om romfolk.

Le Pen er flere ganger tidligere dømt for rasisme og for å ha benektet folkemordet på Europas jøder under andre verdenskrig.

I et intervju med BBC i 1987 omtalte han drapene på jøder i nazistenes gasskamre som "en detalj i historien". I fjor fikk ble han idømt en bot på 30.000 euro for nok en gang å kalle holocaust for "en detalj".

Datteren Marine Le Pen har tatt avstand fra farens synspunkter, og han er også ekskludert fra Nasjonal front.

