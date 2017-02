Oscar-blemme slår an på sosiale medier

– Fantastisk slutt. Skulle ønske det samme skjedde på valgdagen, skriver skuespiller og tidligere Oscar-vert Billy Crystal på Twitter etter atWarren Beatty leste opp feil vinner av beste film-kategorien under nattens utdeling. Der ble "La La Land" utropt som vinner på "bekostning" av "Moonlight" – før feilen ble rettet.

Crystal er ikke den eneste som refererer til det amerikanske presidentvalget. Twitter-kontoen "Frank Underwood ", som bærer navnet til den kyniske hovedkarakteren i "House of Cards", skriver at den tapende presidentkandidaten Hillary Clinton har bedt Beatty om hjelp til å gjennomgå resultatet av presidentvalget på nytt.

Også "Family Guy"-skaperen Seth MacFarlane har kastet seg på ved å antyde "valgfusk".

Miss Universe-konkurransen, som har opplevd en lignende type fadese, ytrer en form for humoristisk sympati via sin konto:

"Have your people call our people – we know what to do", melder de, med henvisning til kåringen i 2015. Da annonserte verten Steve Harvey feil vinner på scenen i Las Vegas.

