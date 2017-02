Oscar-showet åpnet med stikk til Trump

–Jeg vil si takk til president Trump. Husker du fjoråret da det virket som Oscar-utdelingen var rasistisk? Sånn er det ikke lenger, sa Kimmel.

Han viste til en kampanje som beskyldt Akademiet for å ha for mange hvite nominerte, men mener tilsynelatende at Donald Trump har mer å skamme seg over.

I år er det ikke-hvite-nominerte i alle skuespillerkategorier samt for beste regi. I tillegg har tre av de ni filmene i beste film-kategorien et afroamerikansk tilsnitt – "Moonlight," "Fences" og "Hidden Figures".

Musikalfilmen "La La Land" er nominert til hele 14 priser og er ventet å bli kveldens store vinner.

