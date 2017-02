Takata innrømmer skyld for kollisjonspute-dødsfall

Takata innrømmer å ha skjult produksjonsfeilen som gjør at metall- og plastbiter fra utløsningsmekanismen kan treffe bilførere eller passasjerer. Selskapet innrømmet mandag i en domstol i Detroit skyld og går med på å betale over 8 milliarder kroner i erstatning.

Mesteparten av beløpet er erstatning til bilprodusenter som hadde installert kollisjonsputene, samt til ofre og familier. Selskapet skal ha kjent til feilen siden år 2000.

Amerikansk påtalemyndighet forsøker fortsatt å få utlevert tre tidligere Takata-sjefer for å bringe dem for retten, tiltalt for forfalskning og endring av testresultater.

I en separat sak må Takata stå til ansvar for flere titall søksmål både fra forbrukere og amerikanske myndigheter.

I forrige måned ble det oppgitt at det så langt dreier seg om 69 millioner biler på verdensbasis som har kollisjonsputer fra Takata. Antall biler kan vokse til hele 280 millioner, ettersom omfanget ennå ikke er klart.

Norske importører har beregnet at 130.611 biler med norske skilter er berørt, fordelt på 29 bilmodeller fra åtte bilprodusenter, og som kalles inn til reparasjon.

(©NTB)