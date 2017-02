Ulykkessjåfør i New Orleans hadde høy promille

Allerede lørdag kveld gjorde politiet det klart at de mistenkte promillekjøring, og søndag bekrefter de at den mistenkte hadde tre ganger så mye alkohol i blodet som tillatt. Promillen hans var på 2,32.

Den 25 år gamle mannen sitter i politiets varetekt og blir siktet for den alvorligste graden av kroppsskade påført med motorkjøretøy, i tillegg til at han er siktet for uaktsomhet og for å ha forsøkt å stikke av etter å ha påført andre alvorlig skade.

Ulykken skjedde på en av de travleste kveldene av karnevalsfeiringen Mardi Gras, som tiltrekker seg besøkende fra hele USA og resten av verden.

Politiet opplyser at 28 personer ble skadd da bilen kjørte inn i folkemengden. Tre personer havnet på sykehus med moderate til alvorlige skader, men det var ingen omkomne.

På spørsmål om det var snakk om terror, svarte ikke politiet uttrykkelig nei, men var altså raskt ute med å si at det trolig var snakk om fyllekjøring.

