Amerikansk UD slettet Oscar-tweet

Farhadi vant prisen for beste fremmedspråklige film, men gratulasjonen fra høyeste utenrikspolitiske hold i USA ble altså flyktig, ifølge bransjemagasinet Variety.

– Vi tok bort innlegget for å unngå misforståelser om at regjeringen er enig i uttalelsene i takketalen, sier en tjenestemann i departementet til Reuters.

Farhadi selv var ikke til stede under utdelingen. Han uteble i protest mot president Donald trumps innreiseforbud som var rettet mot sju land med overveiende muslimsk befolkning, deriblant Iran. Selv om forbudet ble opphevet, opprettholdt Farhadi sin boikott. I stedet for en takketale, ble det lest opp en uttalelse fra den iranske regissøren der han fortalte at han lot være å komme til gallaen i sympati med alle som rammes av trumps innvandringspolitikk.

Trump har for lengst varslet at det vil komme et nytt innreiseforbud med tilsvarende innhold som det som ble stoppet i domstolene. Flere av Oscar-gjestene viste sin støtte til rettighetsorganisasjonen ACLU, som er blant dem som har jobbet mot innreiseforbudet, blant annet ved å gå til sak mot staten.

