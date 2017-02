Arkansas planlegger åtte henrettelser

Guvernøren fastsatte mandag datoer for henrettelse av åtte menn i løpet av halvannen uke til våren. To dødsstraffer skal fullbyrdes på hver av fire utvalgte datoer i den perioden.

Det kan se ut til at delstaten ønsker å gjennomføre dødsstraffen før ett av medikamentene som brukes, går ut på dato, noe som skjer i april. Arkansas’ beholdning av et annet av de tre medikamentene gikk ut i januar, men myndighetene mener de skal klare å skaffe mer. Det tredje medikamentet utløper i mars neste år.

Dersom de åtte henrettelsene går etter planen, vil det være første gang på nærmere 20 år at en delstat henretter så mange i løpet av en måned. Guvernøren undertegnet de nødvendige papirene bare få dager etter at justisministeren opplyste at de dødsdømte mennene har brukt opp alle ankemulighetene og at det dermed ikke er flere juridiske hindringer i veien for å fullbyrde dommene.

– Denne handlingen er nødvendig for å oppfylle lovens krav, men det er også viktig at ofrenes familier får en avslutning etter å ha levd med ankebehandlinger og usikkerhet i lang tid, sier den republikanske guvernøren Asa Hutchinson.

USAs høyesterett har avvist en begjæring fra de dødsdømte om å vurdere en kjennelse der en domstol i Arkansas opprettholdt loven som regulerer bruk av giftsprøyte. De innsatte mener dagens system med tre sprøyter «nesten helt sikkert vil påføre fangene enorm smerte» og mener prosedyren derfor er grunnlovsstridig.

– Ikke bare vil våre klienter lide, men det vil sverte statens rykte og moralske posisjon overfor resten av landet og verden for øvrig, sier advokatene som forsøkte å stoppe henrettelsene.

