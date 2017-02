Farage ber UKIPs eneste parlamentsmedlem om å gå av

I et brev skrevet av Farage, publisert i avisen Daily Telegraph tirsdag, hevder Farage at Douglas Carswell har forsøkt å splitte UKIP. Carswell har aktivt og åpenlyst forsøkt å skade partiet, mener Farage.

"Nå er tiden inne for at han går", skriver Farage.

Avisen har også publisert det den beskriver som epostlekkasjer mellom Carswell og et partimedlem der det antydes at Carswell bare har gjort et halvhjertet forsøk på å få Farage slått til ridder. Farage ønsket angivelig å bli slått til ridder for sin rolle i brexit-avstemningen. I en epost foreslår Carswell at Farage i stedet fortjener å bli æret "for sin innsats overfor dem som lager overskrifter".

Carswell belyste feiden sent mandag kveld med to ord på Twitter: "Knight night".

Forrige ukes suppleringsvalg i "brexit-hovedstaden" Stoke-on-Trent ble sett på som UKIPs beste sjanse til å skaffe partiet dets parlamentsmedlem nummer to. Men Labours kandidat Gareth Snell vant over UKIP-leder Paul Nuttall, som overtok som UKIP-leder i november.

En av partiets donorer, Arron Banks, beskyldte i helgen UKIP-leder Nuttall for å styre partiet som et bruktmarked. Banks truer med å etablere en konkurrerende bevegelse dersom UKIP ikke finner tilbake til sin gamle form.

Innvandringsskeptiske Farage gikk av som partileder etter fjorårets brexit-avstemning.

