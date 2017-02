Fox News tar avstand fra svensk "forsvarsrådgiver"

Programleder Bill O'Reilly sier i sitt program at kritikken som har vært rettet mot kanalen, er på sin plass.

– Den svenske regjeringen vet ikke hvem han er, og kritikken mot oss er berettiget. Vi skulle gjort det klart at Nils Bildt ikke har noe med det svenske forsvaret eller regjeringen å gjøre. Vi ba den svenske ambassadøren om å medvirke, men fikk nei, sier O'Reilly ifølge Aftonbladet.

I intervjuet med den konservative TV-kanalen i forrige uke ble Bildt presentert som "nasjonal forsvars- og sikkerhetsrådgiver". Han beskrev Sverige som et land plaget av kriminalitet, ikke minst voldtekter, og dette ble koblet til innvandring.

Bildt har anklaget Fox for selv å ha funnet på tittelen, men Fox News har avvist dette.

Samtidig fastholder O'Reilly at opplysningene i innslaget var korrekte, og at Bildt jobber som rådgiver når det gjelder terrorisme.

Bildt har ingen bånd til den svenske regjeringen og har ifølge The New York Times et kriminelt rulleblad i USA.

Han ble invitert til Fox News i forbindelse med debatten som oppsto etter at president Donald Trump trakk Sverige fram som et negativt eksempel på hva høy innvandring kan føre til.

(©NTB)