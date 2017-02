Rapport: Netanyahu kritiseres for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014

Rapporten blir lagt fram klokken 15 norsk tid tirsdag. Statsminister Benjamin Netanyahu, tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og tidligere hærsjef Benny Gantz får kritikk for ikke å ha informert godt nok om trusselen som Hamas-tunnelene fra Gazastripen utgjorde, til tross for advarsler fra israelsk etterretning.

Riksrevisor Yossef Shapira innledet gransking av Gaza-krigen i september 2014, en måned etter at konflikten var avsluttet.

Rapporten går i dybden for å finne ut måten beslutninger ble gjort på innad i det israelske sikkerhetsrådet og ved starten på den militære operasjonen.

Både nåværende og tidligere ledere har i forkant av framleggelsen "orientert pressefolk, gitt lekkasjer og forsøkt å sverte sine motstandere, noen direkte og noen indirekte", skriver avisen Maariv.

Kritikk mot Netanyahu

Det er ventet at Netanyahu vil bli satt opp mot sin koalisjonspartner og politiske rival Naftali Bennett, som leder det nasjonalistiske Jødisk hjem-partiet og som er utdanningsminister i regjeringen.

Bennett har sagt at han og andre medlemmer i regjeringens sikkerhetsutvalg ikke ble godt nok orientert av Netanyahu om hvor stor trusselen fra Hamas-tunnelene var, og at Bennett derfor tok i bruk sine egne personlige militære kontakter for å få tilgang til informasjon.

Bennett har også skrytt av at han var den første politiske lederen som var i stand til å forstå omfanget av trusselen.

– Manglet handlingsplan

Yair Lapid, en tidligere sentrumsorientert politiker som fikk sparken som finansminister i Netanyahus forrige regjering, var også medlem av regjeringens sikkerhetsråd i 2014. Han er nå bitter motstander av både Netanyahu og Bennett.

– Selv om informasjonen ikke ble presentert for medlemmene av sikkerhetsrådet, burde statsministeren ha orientert hæren om å forberede en handlingsplan. Det er hans jobb, sa Lapid i et intervju med fjernsynskanalen Two TV i helgen.

Netanyahu slår tilbake

Mandag slo Netanyahu tilbake. Han anklaget politiske motstandere for å blande "smålig politikk og personlige interesser" inn i sikkerhetspolitikk.

Israel har påført Hamas "det største slaget noensinne" under 2014-konflikten, med israelske styrker som drepte "1.000 Hamas-terrorister og bevegelsens mest høytstående kommandører", sa han.

2.251 palestinere ble drept og 100.000 ble hjemløse under den 50 dager lange konflikten, ifølge FN, mens det på israelsk side ble meldt om 74 drepte, av dem 68 soldater.

Den israelske hæren avdekket 32 tunneler. 14 av dem gikk under grensen fra Gazastripen og inn i Israel.

