Rapport: Netanyahu var uforberedt på strategisk trussel fra Hamas-tunneler

Riksrevisor Yossef Shapira anklager Netanyahu og hærledelsen for dårlig planlegging av krigen på Gazastripen sommeren 2014. Ledelsen var uforberedt på den strategiske trusselen som Hamas-tunnelene fra Gazastripen til Israel utgjorde, heter det i en knusende rapport som ble lagt fram tirsdag.

– Det politiske lederskapet, militærledelsen og etterretningsorganene var klare over trusselen fra tunnelene, og de definerte trusselen til og med som strategisk, skriver Shapira i rapporten.

Men, legger han til, de hadde likevel ikke forberedt seg da krigen på Gazastripen ble innledet:

– Beslutningene som ble tatt for å håndtere trusselen, sto ikke i stil med denne definisjonen, skriver riksrevisoren.

I rapporten beskriver han hvordan Netanyahu og daværende forsvarsminister Moshe Yaalon sviktet i å gi de øvrige medlemmene i regjeringens sikkerhetsutvalg tilstrekkelig og nødvendig informasjon for å kunne fatte velbegrunnede beslutninger på hvordan man skulle gripe an situasjonen på Gazastripen før krigen ble innledet.

Shapiras funn er et resultat av en to år lang gransking.

2.251 palestinere ble drept og 100.000 ble gjort hjemløse under Gaza-krigen i 2014, ifølge FN, mens 74 personer ble drept, blant dem 68 soldater, på israelsk side.

Å ødelegge tunneler som Hamas hadde gravd under grensen for å ta seg inn i Israel og gjennomføre angrep, var et viktig mål for Gaza-krigen.

(©NTB)