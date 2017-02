Russland og Kina la ned veto mot Syria-sanksjoner

Bakgrunnen er Assad-regimets bruk av kjemiske våpen i borgerkrigen i Syria.

Ifølge resolusjonsforslaget, som ble fremmet av Storbritannia, Frankrike og USA, skulle det ilegges sanksjoner mot 21 syriske individer, organisasjoner og bedrifter som angivelig har benyttet kjemiske våpen under borgerkrigen i Syria.

Den skulle også hindre alle land fra å forsyne det syriske regimet med helikoptre, som etterforskere har konkludert med at har blitt benyttet i kjemiske angrep.

Ni land stemte for, mens tre land – Kina, Russland og Bolivia – stemte mot. Kasakhstan, Etiopia og Egypt avsto fra å stemme.

Russland hadde på forhånd kunngjort at de vil bruke vetoretten sin i avstemningen, noe landet har gjort seks ganger tidligere når Sikkerhetsrådet har stemt over forslag om sanksjoner mot Syria.

Resolusjonsforslaget kom i kjølvannet av en felles etterforskning ledet av FN og Organisasjonen for forbud mot bruk av kjemiske våpen (OPCW), som slo fast at det syriske regimet har stått bak minst tre angrep som involverte bruk av klorgass, samt at ekstremistgruppen IS har stått bak minst ett angrep som involverte sennepsgass.

