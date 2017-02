Ryanair håper på Norwegian-samarbeid fra sommeren av

Konsernsjefen deltok på et pressemøte i København tirsdag, der han opprinnelig var for å snakke om at selskapet vurderer å opprette en dansk flybase.

Irske Ryanair har flere kortdistanseruter i Europa enn Norwegian, og mener Norwegian kan tjene på å samarbeide med Ryanair om å fly passasjerer til de byene der de har langdistanseruter til USA fra.

–Det er ikke fordi vi vil ha mer trafikk på våre korte ruter. Grunnen til at vi gjerne vil hjelpe dem, er at vi gjerne vil se at deres langdistanseruter lykkes, sier Ryanair-sjefen.

– For hvis de lykkes, kan de dyrere selskapene komme til å stå svakere, og det kan på sikt være bra for oss. Men ellers fins det ingen fordeler for Ryanair med et slikt samarbeid, fortsetter O'Leary.

Han håper et samarbeid er på plass i sommer, men forteller at selskapene først må løse problemet med å få de to flyselskapenes tekniske systemer til å kommunisere. O'Leary understreker imidlertid at de to selskapene fortsatt skal konkurrere, og at det ikke er snakk om et Star Alliance-lignende lavprissamarbeid.

Administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos sa i januar at de to selskapene arbeidet med å få på plass en "avtale som var god for begge parter" med Ryanair, som etter det NTB fikk opplyst kunne dreie seg om alt fra felles booking til overføring av passasjerer til felles bagasjehåndtering.

