Sivile flykter fra Vest-Mosul

Ifølge en irakisk general hadde om lag 300 mennesker nådd fram til en militær kontrollpost sør for byen tirsdag formiddag.

– Så langt i dag har vi 300 fordrevne, menn, kvinner og barn. Det kommer flere. Når de kommer, blir de stanset og atskilt. Mennene blir ransaket og sjekket mot en database, sier Salman Hashem fra den irakiske antiterrorenheten.

Mens mennene blir sjekket, får kvinner og barn utdelt vann, mat og kondensert melk. En ung kvinne sier at hun og familien forlot Mosul ved femtiden om morgenen.

– Vi løp i begynnelsen, og så gikk vi resten av veien. Vi måtte løpe fordi vi var redde for å bli skutt av IS. De holdt oss fanget og ville ikke la oss dra, sier 18 år gamle Baidaa, som er kommet til kontrollposten med sine to små barn.

Irakiske styrker med støtte fra flere militsgrupper og USA-ledede luftangrep innledet offensiven mot Mosul 17. oktober. I januar fikk styrkene kontroll over Øst-Mosul, og for en drøy uke siden begynte offensiven mot tett befolkede Vest-Mosul. Den siste delen av framrykkingen har så langt drevet minst 16.000 mennesker på flukt, ifølge irakiske myndigheter. Det antas at hundretusener av mennesker befinner seg i de IS-kontrollerte områdene av byen.

